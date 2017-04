Le PSG explose Guingamp et ne lâche pas Monaco

Le PSG a fait le travail. Paris s'est imposé ce dimanche soir face à Guingamp au Parc des Princes (4-0), en clôture de la 32ème journée de Ligue 1 . Dominateurs, les Parisiens ont été discrets en première période et ont perdu Layvin Kurzawa sur blessure. Mais les hommes d'Unaï Emery ont fini par débloquer la situation grâce à l'ouverture du score d' Angel Di Maria (57e), avant qu' Edinson Cavani ne s'offre un doublé (60e, 70e) puis que Blaise Matuidi n'y aille de son but (90e+2). Au classement, le PSG reste deuxième, à trois points du leader Monaco, et reste ainsi toujours en course pour le titre. De son côté, Guingamp descend à la dixième position. Résultat du soir : Paris-SG 4-0 Guingamp.Par Antoine Merminod (iDalgo)