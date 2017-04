PSG : Emery loue les progrès de Cavani

Lors de sa conférence de presse d'après-match, l'Espagnol a salué la progression de l'attaquant uruguayen. "Ce qui est très intéressant, c'est qu'il progresse dans le jeu. Là, il a réussi une passe décisive, un domaine qu'il doit encore améliorer, et a marqué deux buts différents, avec à chaque fois plus d'une touche de balle. C'est bien pour lui et pour nous qu'il trouve d'autres chemins pour marquer. En plus, il se met sans cesse au service de l'équipe."