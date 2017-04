ASSE : Galtier a évoqué la course à l'Europe

Interrogé par les journalistes, le coach des Verts Christophe Galtier a reconnu qu'il sera difficile pour son équipe de décrocher un accessit. "Cela complique évidemment notre tâche. Nous avons un objectif en tête et nous nous battons pour l'atteindre. Nous connaissons nos points faibles et nous essayons de faire du mieux possible. Si nous y parvenons, ce sera formidable, si ce n'est pas le cas, nous repartirons sur une nouvelle saison en essayant d'aller chercher une qualification européenne pour la saison suivante. N'oublions pas où nous étions il y a quelques années."