Le PSG ne lâche pas le morceau, l'étonnante comparaison faite par Ibrahimovic... Le Tour d'Europe de la presse

On débute avec le quotidien L'Equipe et la large victoire du PSG contre Guingamp (4-0), lors de la 32e journée de Ligue 1 . Le club de la capitale est "toujours d'attaque" et plus que jamais en lice pour la course au titre. La formation d' Unai Emery reste à trois longueurs du PSG.Derrière les Alpes, le Corriere dello Sport relate le succès aisé de Naples sur le terrain de la Lazio Rome (3-0), avec des buts de José Callejon et Lorenzo Insigne (doublé). Dans une belle forme, le Napoli de Maurizio Sarri conforte sa troisième place et reste à quatre unités de l'AS Rome.On poursuit avec le journal El Mundo Deportivo qui propose une interview de Paulo Dybala, l'artificier argentin de la Juventus Turin . Avant l'affiche contre le FC Barcelone , en quarts de finale de la Ligue des Champions , le prodige piémontais n'a pas fermé la porte à un transfert au Barça.Pour terminer, The Sun rapporte les déclarations de Zlatan Ibrahimovic, auteur d'un nouveau but sur la pelouse de Sunderland (3-0). L'attaquant suédois de Manchester United , qui a marqué 250 buts depuis ses 30 ans, se compare à "Benjamin Button", en référence à l'oeuvre littéraire dans laquelle le personnage principal naît vieux et meurt jeune.