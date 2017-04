L'incroyable balade lorientaise, la folle série de Tottenham... Les Tops du week-end

Lorient, c'est fou !

La passe de six pour Tottenham.

Higuain rapproche la Juve du bonheur.

Moribond et déjà relégué selon tous les observateurs, Lorient est aujourd'hui transfiguré. Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 , le FCL s'est permis le luxe de l'emporter à Lyon (4-1), signant ainsi sa troisième victoire consécutive après Nancy et Caen. Portés par un Benjamin Moukandjo en grande forme, auteur d'un doublé dans le Rhône, les Merlus de Bernard Casoni sont remontés à la 18e place, avec le même nombre de points que l' ASNL et une seule unité de retard sur Caen. L'opération survie est en marche au Moustoir.S'il sera très difficile pour Tottenham de décrocher le titre, la faute au rythme impressionnant de Chelsea , le club londonien réalise une très grosse saison. Lors de la 32e journée de Premier League , les Spurs de Mauricio Pochettino n'ont fait qu'une bouchée de Watford (4-0) grâce à des buts de Dele Alli Eric Dier et Heung-Min Son (doublé). Cette sixième victoire d'affilée permet aux coéquipiers de Hugo Lloris de rester deuxièmes, à sept unités des Blues.Après sa qualification pour la finale de la Coupe d'Italie , la Juventus Turin a fait un pas de plus vers un nouveau Scudetto. Opposée à la maison au Chievo Vérone dans le cadre de la 31e journée de Serie A , la Vieille Dame l'a emporté sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Gonzalo Higuain. Le canonnier argentin, très critiqué à son arrivée, réalise une très belle saison avec déjà 21 réalisations. Les Bianconeri conservent une marge de six points sur l'AS Rome.