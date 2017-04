Cavani, Eysseric, Cahuzac... L'équipe-type de la 32e journée de Ligue 1

Larges vainqueurs de l'OL (4-1), les Merlus ont pu compter suret, double buteur. Les Lorrains n'ont eux fait qu'une bouchée du Stade Rennais (3-0). Le défenseur centralet surtout le milieu offensif, auteur de deux buts, ont retenu notre attention.Dans le haut de tableau, le succès de Nice à Lille (2-1) est mis à l'honneur avec, passeur pour Mario Balotelli . Passeur et surtout buteur à deux reprises,a été le grand artisan de la victoire du PSG face à Guingamp (4-0). Buteur et passeur face à Metz (3-0), le Bordelaisest présent comme son coéquipierGrandiose malgré la défaite angevine contre Monaco (0-1),mérite sa place, comme le défenseur de Toulouse , irréprochable face à l'Olympique de Marseille (0-0). Enfin, le milieu de Bastia ne fait pas parler de lui pour une expulsion, mais pour un but décisif à Dijon (2-1).Letellier (Angers) - Moreira (Lorient), Cabaco (Nancy), Diop (Toulouse), Contento (Bordeaux) - Dia (Nancy), Vada (Bordeaux), Cahuzac (Bastia), Eysseric (Nice) - Moukandjo (Lorient), Cavani (PSG).