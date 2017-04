Remplaçant de luxe avec le club de la capitale, le milieu offensif argentin a pourtant fait plusieurs entrées décisives lors des dernières semaines. "Contre Monaco (finale de la Coupe de la Ligue ), j'aurais aimé jouer d'entrée. Mais ce sont les choix de l'entraîneur et je les accepte. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il me donne des satisfactions raisonnables. J'ai confiance en lui (...) Je veux jouer tous les matchs, c'est normal quand on se sent bien", a expliqué l'ancien joueur de Palerme lors d'un entretien accordé au quotidien Le Parisien.