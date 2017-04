Juventus Turin : le Barça ne fait pas peur à Bonucci

Malgré la qualité de l'opposition, le défenseur de la Juventus Turin a notamment expliqué que le tirage au sort aurait pu être encore plus difficile. " Neymar a beaucoup progressé depuis 2015, Mascherano a toujours autant d'expérience et Rakitic est devenu plus sage. Ils ont trois ans d'expérience ensemble en plus même s'ils sont peut-être légèrement moins forts qu'à l'époque. Je pense que le Bayern aurait été un tirage plus difficile, ils n'auraient jamais perdu 0-4 à Paris . Je suis sûr que si le PSG rejouait (le match retour), il ne perdrait pas", a lâché l'international italien lors d'un entretien accordé au quotidien La Stampa.