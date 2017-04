Monaco : Fabinho la joue modeste avant Dortmund

Alors que le club allemand se positionne dans le rôle d'outsider pour cette double confrontation, le milieu de terrain monégasque n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse. "On a fait un bon parcours, peu de gens pensaient qu'on arriverait jusque-là. Il faut continuer, c'est une compétition particulière et différente. On donnera tout pour aller le plus loin possible (...) Mais on n'est pas le favori ni la meilleure équipe. Si on est éliminés ce ne sera pas catastrophique mais on veut poursuivre notre aventure (...) C'est une confrontation équilibrée. Il y a les mêmes atouts des deux côtés : la jeunesse et le jeu offensif, c'est très équilibré. Mais les favoris ce sont ceux qui ont l'expérience en C1", a estimé le Brésilien.