Le technicien du BVB, Thomas Tuchel , a en effet confié ce lundi que son équipe se présentait en position d'outsider face au leader de la Ligue 1 . "Oui, oui, je connais ça, nous sommes les meilleurs du monde mais mon opinion, ce n'est pas ça. Ce sont deux équipes avec des joueurs de qualité mais Dortmund a l'avantage de l'expérience internationale (...) Nous avons besoin de jouer avec notre ADN. Il faudra faire notre match offensivement et, défensivement, faire attention à la qualité et à la vitesse de leurs attaquants. Et à la construction de leurs milieux et de leurs défenseurs centraux", a confié le coach portugais de l' AS Monaco qui a également souligné l'importance du retour de Radamel Falcao . "C'est le retour de la qualité et de l'expérience. On l'a vu dans les autres matchs de Ligue des Champions. Mais le plus important c'est le groupe et on a deux ou trois petits soucis, en plus de l'absence de Bakayoko (suspendu) et de Sidibé (opéré de l'appendicite)", a-t-il poursuivi.