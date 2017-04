Interrogé à propos de l'international portugais qu'il a côtoyé au Real Madrid , l'international argentin a démenti les affirmations de la presse espagnole qui croit savoir que les deux hommes entretenaient une relation tendue. "C'est absolument faux, je n'ai jamais dit que j'avais une relation compliquée avec Cristiano Ronaldo (...) Je n'aurais jamais pu jouer trois années à ses côtés si on ne s'entendait pas. Notre relation a été normale et toujours cordiale. Je le respecte et je l'admire pour tout ce qu'il a fait et si je vais à Madrid, je le saluerai sans aucun problème", a confié l'attaquant de la Juventus Turin lors d'une interview accordée au Mundo Deportivo.