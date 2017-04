Pour le défenseur olympien, le club marseillais va devoir se montrer très actif cet été et recruter des joueurs d'expérience. "Pour moi, on a besoin de joueurs confirmés (...) Si on veut faire accélérer le projet, il faut des joueurs qui savent déjà ce qu'il y a à faire, le poste, le haut niveau, les exigences, etc...Plus que des gens qu'on va rajouter encore et qui se feront de la concurrence entre eux, qui vont chercher à exister... Pour le projet, si on veut jouer le haut du classement, il faut des joueurs qui ont l'habitude de ça (...) Marseille ne mérite pas de jouer les seconds rôles. Je suis content qu'un nouvel investisseur soit venu. J'espère que le projet va être bien mis en place et bien réfléchi", a lâché le joueur de l'OM.