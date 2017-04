Lille : Benzia est content qu'Antonetti soit parti

"On peut dire qu'avec lui, ça ne s'est pas bien passé. Depuis qu'il est parti, j'ai commencé à rejouer et désormais j'enchaîne les matchs. Je suis content qu'il soit parti. Entre nous, ça n'a pas matché. C'est comme ça", a-t-il confié. Et d'ajouter : "Il me parlait mais ses discours n'étaient pas très clairs envers moi. Il me demandait des choses mais je n'avais aucun temps de jeu, même quand je me battais à l'entraînement."