Le mur jaune, le dossier Hazard... Le Tour d'Europe de la presse

France

Espagne

Italie

Angleterre

L'Équipe consacre une large partie de son édition à la rencontre entre le Borussia Dortmund et l' AS Monaco , pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Champions . La rencontre mettra les deux cracks français en opposition, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. France Football focalise son attention sur Neymar , lequel rêve du Ballon d'Or . Enfin, Le Parisien s'attend à un spectacle de haute volée, lors du match entre le BVB et l'ASM.Marca évoque longuement la rencontre à venir entre le Real Madrid et le Bayern Munich Xabi Alonso retrouvera, pour l'occasion, ses anciens coéquipiers. As publie l'interview de Karl-Heinz Rummenigge , lequel donne son sentiment sur l'opposition. Sport mise quant à lui sur le match Juventus-Barça et fait le bilan des forces en présence.La Gazzetta dello Sport estime que le duel Juventus- FC Barcelone sera l'occasion pour Paolo Dybala de se frotter à Lionel Messi , auquel il est souvent comparé. Le journal indique aussi que José Mourinho et Pep Guardiola sont sur la short-list des Intéristes, pour prendre les rênes de leur équipe. Le Corriere dello Sport compare la rencontre à une finale avant l'heure et évoque également les deux Argentins.Le Sun ironise sur le lourd succès de Crystal Palace face à Arsenal , qui selon lui pourrait amener au départ définitif d'Arsène Wenger. Le Daily Star dresse le même constat, d'un départ imminent du technicien français. Yohan Cabaye , qui a réalisé une grosse prestation, est plébiscité par la presse anglaise. Enfin, le Telegraph donne des indications sur le possible départ d' Eden Hazard au Real Madrid. Il pourrait se concrétiser pour un montant record.