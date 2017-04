Monaco : Lemar n'est pas pressé de partir

"Chaque chose arrivera en temps si ça doit arriver... Aujourd'hui, Thomas est chez le leader de L1. Il n'y a pas de projection particulière, a-t-il expliqué. On est dans une logique de progression, et celle-ci passe par du temps de jeu, ce qu'il a à Monaco. Il y a parfois des paramètres économiques qu'on ne maîtrise pas, mais je pense que l'objectif serait qu'il fasse encore une année ou deux à Monaco. Il a son ambition, ses objectifs, forcément l'envie d'aller un peu plus loin. Dans ce milieu, le joueur a son mot à dire, mais il n'est pas toujours le seul à décider."