AS Rome : Nainggolan arrêté, ivre, au volant de sa voiture ?

Selon le média Het Nieuwsblad, le milieu de terrain s'est fait épingler par la police, au volant de sa voiture, avec deux grammes d'alcool dans le sang. Il était sept heures du matin et le Belge sortait d'une boîte de nuit. Il se serait fait provisoirement retirer son permis de conduire et aurait été sanctionné d'une amende de 1 200 euros. Il n'a finalement pas tardé à démentir l'information : "J'étais sur le siège passager, c'est un de mes amis qui conduisait et je n'ai même pas dû souffler", a-t-il assuré.