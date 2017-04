OL : les Lyonnais ne choisissent pas leurs matchs, assure Lopes

"Non, je ne pense pas qu'on choisisse nos matchs. On avait tous à coeur de consolider notre 4e place pour passer une fin de saison tranquille en championnat et bien préparer notre match contre le Besiktas jeudi soir", a-t-il confié. Et d'ajouter : "On a un nouvel objectif, celui de bien figurer jeudi, faire un énorme match et essayer de passer ce tour. On sait qu'on aura un match retour important là-bas. Il faudra faire le maximum du boulot au match aller. Si on privilégie l' Europa League ? Non ! Il faut vous enlever cette idée-là de la tête parce qu'on est loin de tout ça."