OL : Dugarry dézingue les joueurs lyonnais

"Si le problème, c'est Bruno Genesio , il faut s'en séparer. Mais pour moi, quand Lyon enregistre une douzième défaite cette saison, le problème vient plus des joueurs, estime-t-il. Il y a besoin de se motiver pour jouer contre Lorient ? Les joueurs choisissent leurs matchs, cela fait huit mois qu'ils le font et c'est inadmissible. Après, il faut rendre hommage à Lorient, au travail de Casoni et à l'équipe qui va beaucoup mieux. On ne le fait peut-être pas assez. Mais il n'y a rien de mieux que la dynamique en football. On joue les matchs et on n'est pas là pour les choisir. En tout cas, c'est une grosse faute de leur part."