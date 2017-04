Alors qu'il a récemment prolongé son contrat avec le club olympien, le jeune milieu de terrain semble bien parti pour rester un moment dans le sud de la France. "Je l'ai déjà dit, je suis bien ici, c'est ici que je suis né et que j'ai toujours rêve de jouer, donc pour l'instant je ne me projette pas trop vers le futur. Je suis très heureux aujourd'hui, c'est le plus important", a lâché le jeune Lopez.