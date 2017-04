Sous contrat jusqu'en juin 2018 en Catalogne, Iniesta pourrait théoriquement partir gratuitement dans un an si la situation ne change pas d'ici là. Lors d'un entretien accordé à Marca, Xavi s'est néanmoins montré confiant sur ce dossier. "Il a encore de belles années au haut niveau devant lui Andrés est un footballeur spectaculaire et qui se porte bien. Cette année, il a eu le malheur de se blesser à deux reprises, et cela coûte cher pour la récupération. Mais il continuera à faire la différence comme il a pu le faire ces dernières années. Je pense qu'il renouvellera son contrat, mais cela dépend uniquement de lui. Je le vois en conditions pour continuer la compétition", a confié l'ex-Blaugrana.