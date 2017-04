Match Juventus Turin - FC Barcelone en direct

Juventus Turin FC Barcelone 3 - 0 2nd Half' 7' P. Dybala - 22' Paulo Dybala - 55' Giorgio Chiellini -

Le film du match en direct P. Dybala But de 7' Paulo Dybala But de 22' Daniel Alves da Silva Carton jaune pour 28' 53' Carton jaune pour Luis Suarez Carton jaune pour Giorgio Chiellini But de 55' 57' Carton jaune pour Andres Iniesta Lujan Carton jaune pour Mario Mandzukic Carton jaune pour 63'



La Juventus Turin et le FC Barcelone sont opposés pour l'une des affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions . La Vieille Dame reçoit pour ce match aller avec la nécessité de l'emporter avant le second acte au Camp Nou . En tête de la Serie A , les Bianconeri de Massimiliano Allegri doivent s'attendre à une réaction des Blaugrana, bourreaux du PSG en huitièmes de finale et battus à Malaga en Liga (2-0).