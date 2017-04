Interrogé par Milan TV, Vincenzo Montella s'est montré particulièrement flatteur envers le jeune gardien milanais. "Gianluigi Donnarumma change la façon d'être gardien de but. Son maillot, par exemple, est l'un des plus vendus, et c'est vraiment quelque chose de rare pour un gardien de but", a lâché l'entraîneur du Milan AC