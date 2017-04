Bayern Munich : Ancelotti n'est pas rancunier

En conférence de presse, le technicien italien a d'abord assuré qu'il n'avait aucun sentiment de revanche même si le club madrilène l'avait limogé à l'issue de la saison 2014-15, un an seulement après avoir remporté cette même compétition. "Il n'y a aucun sentiment de revanche. Je veux que mon équipe fasse un bon match et gagne ce match, c'est la seule chose que je veuille. Ce sera un match très spécial, surtout pour moi. J'ai une relation spéciale avec les joueurs et avec l'équipe de Madrid. Je connais très bien leur potentiel, mais nous serons concentrés sur nos qualités (...) Le Real n'a pas beaucoup changé. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, qui peut poser beaucoup de problèmes à n'importe quel moment", a souligné le coach du club bavarois devant les médias.