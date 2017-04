Ligue des Champions : Explosions à Dortmund, la Juve surclasse le Barça

Le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Dortmund et Monaco a été reporté, suite à des explosions sur le bus des joueurs de Dortmund. Le défenseur espagnol Marc Bartra a été blessé à la main. Le match est pour le moment reporté à demain, à 18h45 au Signal Iduna Park. Le football a gardé ses droits, et l'autre quart de finale entre la Juventus et le Barça s'est bien déroulé. La Juventus a surclassé Barcelone (3-0) au Juventus Stadium, grâce à un doublé de Paulo Dybala (7e, 22e). Giorgio Chiellini a aggravé le score en seconde période (55e). Les Italiens ont pris une sérieuse option sur la qualification pour le dernier carré.Résultats du soir : Dortmund - Monaco (Reporté) / Juventus 3-0 BarcelonePar Thomas Guerard (iDalgo)