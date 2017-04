Barça : Enrique se tourne vers le match retour

Déçu par le premier acte de ses joueurs, Luis Enrique pensait déjà au second acte au Camp Nou et à un éventuel nouveau retournement de situation. "Le score est ce qu'il est. Nous devons désormais mettre les bouchées doubles. Notre première période n'a pas été convaincante. C'était comme un cauchemar après le match du Parc des Princes . Nous devons récupérer notre niveau et tenter une nouvelle 'remontada'."