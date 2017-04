"On savait que Barcelone attaquait bien, mais qu'il y aurait beaucoup d'espaces. On a su en profiter (...) Ils se sont créés beaucoup d'occasions. Ne pas encaisser de but à la maison, c'est très important", a réagi l'attaquant argentin au micro de BeIN Sports. Le prodige de la Vieille Dame a ensuite révélé que l'équipe analysera la "remontada" du Barça contre le PSG, afin d'éviter la même mésaventure : "Le match du PSG va nous servir de leçon. C'est une expérience. Il faudra que l'on étudie ce qui s'est passé. Ce ne sera pas facile."