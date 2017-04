"On est à mi-chemin. Il manque 45 jours jusqu'à la fin de saison et pour l'instant, on n'est pas en demi-finales de Ligue des champions et on n'a pas gagné le championnat, a prévenu le coach transalpin aux médias. On doit être contents de ce qu'on a fait mais rester tranquilles. On n'a encore rien fait. On a fait un très beau match, le public s'est amusé et on a gagné 3-0. Mais on sait que le Barça peut battre tout le monde chez lui. Quand Luis Enrique dit qu'ils peuvent mettre quatre buts à n'importe qui, il a raison puisqu'ils en ont mis six au PSG."