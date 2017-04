Dans un communiqué, le vice-président de l' AS Monaco a dénoncé "des événements ignobles qu'on n'aimerait ne jamais connaître." Le dirigeant félicite les fans monégasques "pour leur comportement irréprochable et pour leur soutien", et les supporters allemands "pour leur générosité." Avant de réagir au maintien de la rencontre, prévue à 18h45 : "On s'est bien sûr posé la question de jouer cette rencontre mais le football ne doit être pris en otage par ces individus. L' UEFA , le Borussia Dortmund et nous sommes sur la même ligne."