OL : Aulas n'a pas peur d'aller à Istanbul

Le président des Gones, dans les colonnes du Progrès, n'en fait pas une montage et avoue craindre davantage un déplacement... en Corse. "Je connais le nouveau stade magnifique de Besiktas. Je connais plein de gens qui y ont joué. J'ai vu Christian Karembeu , directeur sportif d'Olympiakos, qui y a joué au tour précédent. C'est moins dur que Bastia . C'est un stade neuf, sécurisé. Bien sûr qu'il y a de l'ambiance, mais comme au Parc OL . Il faut arrêter de filer la trouille aux joueurs. J'aimerais bien qu'on soit à la hauteur des supporters turcs. Et ce match à Besiktas ne sera pas plus difficile que celui à Rome."