D'après The Independent, les Red Devils souhaitent échanger le portier contre Toni Kroos , le milieu de terrain des Merengues. On imagine néanmoins mal Zinedine Zidane se séparer de l'un de ses maîtres à jouer. Par ailleurs, les Mancuniens auraient inscrit les noms de Samir Handanovic Inter Milan ) et Gianluigi Donnarumma Milan AC ), pour compenser l'éventuel départ de l'international espagnol.