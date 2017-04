"Après la saison, Jean-Michel Aulas devra peut-être se poser avec des gens très très très compétents, et à ce niveau-là Gérard Houllier n'est pas une suffisance à mon sens. Comme ce monsieur a appartenu à une époque au club, il a peut-être des comptes à régler avec certaines personnes. C'est difficile d'être dans l'objectivité alors qu'il a travaillé avec untel et untel qu'il a critiqués, qu'il a aussi entendu des gens qui l'ont critiqué. Je pense que Gérard Houllier n'était pas la bonne personne. Certes, il fallait quelqu'un, mais quelqu'un d'extérieur à tout ça à mon sens", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je suis sincère et je pense qu'il ne fallait surtout pas aller chercher un mec comme lui."