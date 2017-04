Match Atletico Madrid - Leicester en direct

Atletico Madrid Leicester 1 - 0 Match terminé 28' Antoine Griezmann -

Le film du match en direct 27' Carton jaune pour Marc Albrighton Carton jaune pour Antoine Griezmann But sur penalty de 28' 49' Carton jaune pour Yohan Benalouane Carton jaune pour 58' Carton jaune pour Robert Huth Carton jaune pour



L'Atletico Madrid et Leicester s'affrontent en quarts de finale de Ligue des Champions , avec une première rencontre à Vicente -Calderon. Distancés de la course au titre de champion, les Colchoneros de Diego Simeone ont la faveur des pronostics face aux Foxes, champions d'Angleterre en titre. Stoppés dans leur élan contre Everton (2-4), les partenaires de Jamie Vardy avaient sorti le FC Séville en huitièmes de finale et rêvent d'un nouvel exploit.