Ligue des Champions : Monaco prend une option !

Les Monégasques ont tenu le coup ! Après le report du match suite aux explosions qui ont frappé le car des Allemands, Monaco s'est imposé ce mercredi face au Borussia Dortmund (2-3), en quart de finale aller de la Ligue des Champions . Dans une ambiance particulière au Signal Iduna Park, c'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score pour l'ASM (19e), deux minutes après un pénalty manqué par Fabinho (17e). Au dessus, les Monégasques ont ensuite doublé la mise grâce à un but contre son camp de Bender (35e). Mais le Borussia avait de l'envie et le changement de tactique opéré par Thomas Tüchel à l'entame de la seconde a payé, puisque les Allemands ont réduit la marque avec le but d'Ousmane Dembélé (57e). Enfin, Monaco est parvenu à reprendre le dessus et à marquer un troisième but avec un doublé de Mbappé (79e), avant que Dortmund ne réduise une nouvelle fois la marque en fin de match sur un but de Kagawa (84e). Avec ces trois buts à l’extérieur, Monaco prend une option en vue du match retour qui aura lieu la semaine prochaine sur le Rocher. Résultat du soir : Borussia Dortmund 2-3 Monaco.Par Antoine Merminod (iDalgo)