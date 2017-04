AS Rome : Nainggolan va porter plainte

"J'ai dû me soumettre à l'éthylotest et le niveau affiché était loin de celui qui a été relayé. J'ai la preuve ici avec moi. Mon permis de conduire ne m'a pas été confisqué. Il n'y avait pas de preuve que je conduisais", a-t-il expliqué. Il connaît le nom du responsable : "J'ai le nom de l'homme qui a claironné l'histoire. Cette histoire va lui causer des soucis. C'est une violation de ma vie privée et je vais porter plainte."