OL : Genesio ne digère pas la défaite concédée face à Lorient

"Le match de Lorient n'a pas été complètement évacué en ce qui me concerne. C'est arrivé trop souvent pour l'oublier si vite. La rencontre de demain face à Besiktas est un des matchs les plus importants de notre saison avec la manche retour. C'est surtout sur notre bloc équipe qu'on doit travailler. C'est l'état d'esprit et la concentration qui font la différence", a-t-il déclaré.