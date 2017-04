Dortmund : Tuchel est en colère contre l'UEFA

Le technicien du BVB déplore le fait d'avoir été forcé de disputer la rencontre. "Nous n'avons pas été consultés. On nous a informé par texto que l'UEFA prenait cette décision (...) Comme si on n'avait jeté qu'une bière sur notre car. A ce moment-là, nous ne savions pas les raisons de cet attentat. Il y a un sentiment d'impuissance. La date nous a été imposée. Ce que nous pensons n'a intéressé personne." Les Borussen voulaient "plus de temps, quelques jours de plus."