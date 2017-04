Le gros coup de Monaco à Dortmund, Dybala va prolonger avec la Juve... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le journal L'Equipe rend hommage aux "exemplaires" joueurs de l' AS Monaco , vainqueurs à Dortmund (3-2) en quart de finale aller de la Ligue des Champions . "Séduisants sur le terrain", les hommes de Leonardo Jardim ont pris une grosse option pour le dernier carré contre un BVB qui "a fait front avec dignité."On poursuit avec Tuttosport qui annonce une excellente nouvelle aux supporters de la Juventus Turin : Paulo Dybala va prolonger son contrat. L'officialisation doit intervenir dans les plus brefs délais pour un nouveau bail courant jusqu'en 2022. La pépite Argentine touchera dans le Piémont un salaire annuel de 7 millions d'euros.Sport livre "les clés de la révolution" au FC Barcelone . La venue d'un nouvel entraîneur ( Ernesto Valverde ?), le recrutement de nouveaux joueurs ( Philippe Coutinho ?), l'émergence des jeunes ( Gerard Deulofeu , Carles Alena) et enfin le départ de certains éléments comme Jérémy Mathieu... Les Blaugrana lancent la prochaine saison.Pour terminer, le Daily Mail revient sur la défaite de Leicester City sur la pelouse de l' Atletico Madrid (1-0), en quart de finale aller de la C1. Le dernier champion d'Angleterre a concédé un penalty contestable de l'attaquant français Antoine Griezmann mais garde espoir pour la qualification.