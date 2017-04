Le constat vient de Federico Pastorello, l'agent du latéral français, auprès du quotidien La Provence. "Il est très content de son choix. Il avait d'autres propositions, mais il n'a pas douté au moment de quitter la Juve et de choisir l'OM. Il a un gros caractère, et il aime l'OM et ses supporters chauds."