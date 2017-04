Le jeune international allemand a reconnu que le contexte n'a pas aidé le groupe à se concentrer. "Chacun vit la situation de manière différente. Au début du match, nous étions fortement affectés par les événements et cela s'est remarqué. En deuxième période, nous nous sommes un peu repris et nous nous sommes concentrés sur le match (...) Nous n'avions pas d'autre choix que de jouer aujourd'hui, mais cela a été difficile pour nous. La plupart des joueurs ont peu dormi et c'est mon cas. J'ai essayé de passer à autre chose avec ma famille, de me changer les idées. Au final, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes dans ce match."