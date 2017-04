Si les discussions n'ont pas débuté pour prolonger, l'ex-Caennais semble décidé à rester chez les Verts. "Je me sens bien à Saint-Étienne. Je l'ai toujours dit. Après, je ne me prends pas la tête. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il y a une grosse fin de saison à vivre. On verra le reste après."