Bordeaux : Toulalan pointe l'individualisme des jeunes français

"Mon style de jeu ? Il est assez inné, je crois. En fait, je pense aussi que par le passé, surtout au centre de formation, à Nantes , on travaillait un peu plus tactiquement qu'on ne le fait maintenant. Aujourd'hui, on essaye de sortir des joueurs qui sont assez individualistes, et qui pensent peut-être un peu moins au collectif", a-t-il confié au micro de la radio. Il lui a fallu le temps de s'adapter à l'équipe girondine : "Je sais que j'ai besoin du collectif pour m'en sortir. J'ai fait toute ma carrière là-dessus, sur ce principe, donc je suis dans l'obligation d'essayer de penser à l'équilibre de l'équipe, je suis conditionné. Et c'est justement pour ça que je n'arrivais pas à bien me mettre en place lors des six premiers mois, car je n'étais pas à l'aise, mais là ça va mieux. J'ai toujours fonctionné comme ça, en mettant un peu de temps à trouver mes marques..."Âgé de trente-trois ans, l'ancien Lyonnais a disputé 354 rencontres de Ligue 1 , depuis le début de sa carrière.