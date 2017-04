OL : Mammana veut marquer l'histoire du club

"Je sais qu'il me manque encore beaucoup, je dois encore beaucoup apprendre, peut-être que je suis toujours en train de m'adapter à ce changement mais je suis venu dès le début avec l'envie de jouer, de démontrer et de faire partie de l'histoire de Lyon , a-t-il expliqué au média. Ce qui serait une belle chose, comme pour tous les autres Argentins qui ont joué ici. Je suis arrivé avec la mentalité de donner le meilleur de moi-même et je veux atteindre mon meilleur niveau d'ici peu de temps."