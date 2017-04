PSG : Kimpembe a presque atteint son objectif

"Ça se passe bien ! C'est ma première vraie saison en professionnel. Tout se passe bien, que ce soit en matchs ou à l'entraînement. Je me sens à l'aise avec mes coéquipiers et le staff. Le coach me donne sa confiance et la chance de pouvoir m'exprimer sur le terrain. J'essaye de lui rendre. Avant le début de la saison, je m'étais fixé pour objectif de jouer vingt-cinq matchs, et j'en suis aujourd'hui à vingt-trois", a-t-il confié.