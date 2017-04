Man Utd : Pogba trouve les critiques injustes

"Pour être franc, je me sens très bien. On a déjà gagné deux trophées, et un personnellement, pour l'instant. Et évidemment, je veux faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais, de mon point de vue, je peux dire que je vais bien, et que l'équipe va bien. On veut gagner la Ligue Europa, on essaie. On va se battre pour le Top 4 (en championnat)", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Il faut arrêter de penser au prix de mon transfert. Le transfert est une chose, le terrain en est une autre. On me juge quand je ne marque pas des buts et pour d'autres choses du genre. Si je marquais des buts, les gens ne parleraient pas comme ça. Mais c'est le football. Je fais un travail. Je suis un milieu de terrain et les gens pensent parfois que je suis un milieu offensif. (...) Je pense qu'on me juge comme si j'étais un attaquant, un défenseur et un milieu de terrain à la fois."