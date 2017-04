Milan AC : la lettre d'adieu de Berlusconi

Silvio Berlusconi ❤⚫

Leggi la sua lettera ➡ https://t.co/2fr7k1kypd pic.twitter.com/WrZt121wwQ — AC Milan (@acmilan) 13 avril 2017

"Je laisse aujourd'hui, après plus de 30 ans, le titre et la charge de président du Milan. Je le fais avec douleur et émotion mais en étant conscient que le football moderne implique pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer. Je resterai toujours le premier tifoso du club", a-t-il notamment déclaré.