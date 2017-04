Match Anderlecht - Manchester United en direct

Anderlecht Manchester United 1 - 1 Match terminé 86' Leander Dendoncker - 37' - Henrik Mkhitaryan - Henrik Mkhitaryan

Le film du match en direct 24' Carton jaune pour Henrik Mkhitaryan Carton jaune pour 37' But de Henrik Mkhitaryan But de 47' Carton jaune pour Michael Carrick Carton jaune pour Ivan Obradovic Carton jaune pour 67' Leander Dendoncker But de 86' 90' Carton jaune pour Timothy Fosu-Mensah Carton jaune pour



Grand favori à la victoire finale après l'élimination de l'AS Rome, Manchester United tombe sur Anderlecht en quarts de finale de la Ligue Europa. Hors course pour le titre en Premier League et loin d'avoir assuré une place en C1, le club mancunien doit jouer à fond cette compétition. Guère brillants en huitièmes face à Rostov, les partenaires de Zlatan Ibrahimovic défient une équipe belge qui a sorti le Zénith Saint-Pétersbourg et l'APOEL Nicosie.