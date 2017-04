Schalke 04 : Stambouli assure ne jamais avoir été fan de l'OM

"Lorsque j'ai reçu l'offre du PSG, les Marseillais espéraient que je choisisse l'OM parce qu'ils m'ont convoité aussi. Ils voulaient qu'un gars de Marseille joue pour leur équipe. Mais je n'étais pas élevé là-bas. Les gens ont toujours essayé de me connecter à Marseille, mais il n'y a jamais eu cette attache. Lorsque j'ai signé pour le PSG, ce fut la folie sur les réseaux sociaux. À Marseille, on a dit : "Comment peut-on signer à Paris lorsqu'on est né à Marseille ? Ce n'est pas normal". Et pour les supporters du PSG c'était : "Il a aimé Marseille en étant enfant, pourquoi est-il venu chez nous ?". Peut-être que j'aurais dû dire tout cela plus tôt, mais je pensais en quelque sorte que toute justification semblerait suspecte. J'espère avoir tout clarifié maintenant", a-t-il lancé au média.