Au micro d'OLTV, le président Jean-Michel Aulas s'est félicité du sursaut des siens. "Nos joueurs ont fait une excellente seconde période. On a été récompensés et c'est un clin d'oeil du destin. On l'a fait avec le coeur. Ça nous donne de l'espoir pour une qualification." Le dirigeant rhodanien est aussi revenu sur les incidents d'avant-match, marqués par l'envahissement de terrain des supporters. "Il y avait du dépit et de la peur chez les supporters car ils venaient d'être bombardés par les supporters turcs. Il y a eu des blessés. Des bombes agricoles ont explosé au-dessus de la tête de nos fans. Ils n'avaient qu'une seule solution, c'était de fuir sur le terrain."