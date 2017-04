Man Utd : Mourinho en veut à ses joueurs offensifs

"C'est un bon résultat, mais je pense qu'il aurait pu être meilleur. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes parce que le match aurait pu être facile en deuxième période, mais nous n'avons pas joué l'attaque dans cet état d'esprit, a indiqué le coach portugais sur le site officiel du club mancunien. Nous avons perdu le ballon trop souvent, nous n'avons pas pu construire de contres en raison de mauvaises décisions, à cause de contrôles ratés, et nous leur avons donné des occasions sur contres. Mais heureusement, nos défenseurs étaient dans le match et ils ont résolu tous ces problèmes. Mais si j'étais défenseur de Manchester United, je serais vraiment mécontent des joueurs offensifs parce qu'ils doivent tuer le match et ils n'ont pas réussi à le faire."