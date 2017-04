L'OL a pris une option contre Besiktas, l'AC Milan sous domination chinoise... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe relate la folle soirée vécue par l'Olympique Lyonnais, tombeur du Besiktas (2-1) en quart de finale aller de la Ligue des Champions . Longtemps mené, le club rhodanien s'est tiré d'affaire dans un match marqué par les débordements et l'envahissement de terrain des supporters.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui revient sur la vente officielle de l'AC Milan à des investisseurs chinois. Le club lombard a été cédé par Silvio Berlusconi contre 740 millions d'euros. Désormais, les Rossoneri vont pouvoir se concentrer sur leur recrutement estival.On enchaîne avec nos confrères du Mundo Deportivo qui s'expriment sur le match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad, demain en Liga . Relégués à trois longueurs du Real Madrid , les hommes de Luis Enrique doivent l'emporter pour rester en course. Le Brésilien Neymar sera absent, expulsé à Malaga.Pour finir, le Daily Mirror évoque le nul de Manchester United sur la pelouse d' Anderlecht (1-1), en quart de finale aller de la C3. Le média britannique rapporte les déclarations de José Mourinho, déçu du manque de réalisme offensif de ses troupes. Mais les Red Devils ont pris une option pour la qualification.